Course hippique de Pâques Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Montluçon
Course hippique de Pâques Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Montluçon dimanche 19 avril 2026.
Course hippique de Pâques
Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Hippodrome Saint-Jean Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Course hippique Galop à l’occasion de Pâques.
.
Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Hippodrome Saint-Jean Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 80 81 contact@hippodrome-montlucon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Galop horse race for Easter.
L’événement Course hippique de Pâques Montluçon a été mis à jour le 2026-02-03 par Montluçon Tourisme