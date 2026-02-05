Course hippique Grand National de Trot premium

L’Hippodrome d’Amiens accueillera le coup d’envoi du Grand National du Trot le mercredi 4 mars.

Pendant neuf mois, les meilleurs trotteurs de France s’affronteront lors de 14 étapes palpitantes à travers l’Hexagone. Cette première épreuve marque le début d’une saison riche, alliant l’adrénaline des courses au trot et l’ambiance sportive et festive.

Le Grand National du Trot (GNT) est un tour de France au cœur des régions qui offre au public l’occasion de voir courir les meilleurs trotteurs et professionnels lors des étapes dont une grande finale à l’Hippodrome Paris-Vincennes.

99 Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 52 24 91 hippodrome.amiens@wanadoo.fr

English :

The Hippodrome d’Amiens kicks off the Grand National du Trot on Wednesday March 4.

For nine months, France’s top trotters will battle it out at 14 thrilling stages across France. This first event marks the start of a rich season, combining the adrenalin of trotting with a sporting and festive atmosphere.

The Grand National du Trot (GNT) is a tour of France through its regions, offering the public the chance to see the best trotters and professionals compete in the various stages, including a grand finale at the Hippodrome Paris-Vincennes.

L’événement Course hippique Grand National de Trot premium Amiens a été mis à jour le 2026-02-05 par OT D’AMIENS