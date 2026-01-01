Course Infinity Trail 2ème édition Rive Droite du Pont du Gard Remoulins
Rive Droite du Pont du Gard 24 avenue du Pont du Gard Remoulins Gard
Tarif : 125 – 125 – 125 EUR
Début : 2026-01-30 12:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
L’Infinity Trail revient au Pont du Gard pour une deuxième édition et une expérience hors du commun ! Le parcours est une boucle de 6,706 km avec un départ toutes les heures, à finir en moins d’1h. Venez encourager ces ultra trailers !
Rive Droite du Pont du Gard 24 avenue du Pont du Gard Remoulins 30210 Gard Occitanie ausecours@infinitytrail.fr
English : Race Infinity Trail 2nd edition
The Infinity Trail returns to the Pont du Gard for a second edition and an extraordinary experience! The course is a 6.706 km loop, starting every hour and finishing in under 1 hour. Come and support these ultra trailers!
