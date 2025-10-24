Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course Kart cup ZA la Madeleine Ploemel

Course Kart cup ZA la Madeleine Ploemel vendredi 24 octobre 2025.

Course Kart cup

ZA la Madeleine La Madeleine Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:30:00
fin : 2025-10-31 20:30:00

Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31

Course de karting individuelle.
8 minutes d’essais libres
6 minutes d’essais chrono
Course de 12 tours   .

ZA la Madeleine La Madeleine Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 71 71 

