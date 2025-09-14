Course La boucle des 50 ans rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 10:00:00

Course nature dans le cadre des 50 ans de la communauté de communes. Départ et arrivée au complexe nautique Aquagliss. Distance 11.65km, dénivelé positif de 117m. Accès aux douches extérieures du complexe nautiques pour les participants à la course. Deux points de ravitaillement.Adultes

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 21 50 ccfm@cc-freyming-merlebach.fr

English :

Nature race as part of the 50th anniversary of the communauté de communes. Start and finish at the Aquagliss nautical complex. Distance 11.65km, climb 117m. Access to outdoor showers for race participants. Two refreshment points.

German :

Naturlauf im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde. Start und Ankunft am Wassersportkomplex Aquagliss. Distanz 11,65 km, positiver Höhenunterschied von 117 m. Zugang zu den Außenduschen des Wassersportkomplexes für die Teilnehmer des Laufs. Zwei Verpflegungsstellen.

Italiano :

Gara naturalistica in occasione del 50° anniversario della Communauté de Communes. Partenza e arrivo presso il complesso di sport acquatici Aquagliss. Distanza 11,65 km, salita di 117 m. Accesso alle docce esterne del complesso acquatico per i partecipanti alla gara. Due punti di ristoro.

Espanol :

Carrera por la naturaleza con motivo del 50 aniversario de la Communauté de Communes. Salida y llegada en el complejo acuático Aquagliss. Distancia 11,65 km, desnivel de 117 m. Acceso a las duchas exteriores del complejo acuático para los participantes. Dos puntos de avituallamiento.

