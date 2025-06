Course La coucourdoise La Coucourde 14 juillet 2025 07:00

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

28ème édition de la course pédestre.

Parcours de 6 ou 13 kms.

Course pour enfants de 2 km.

La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 04 24 20 b.audineau@sfr.fr

English :

28th edition of the pedestrian race.

Courses of 6 or 13 kms.

2 km children’s race.

German :

28. Ausgabe des Fußlaufs.

Strecken von 6 oder 13 kms.

Kinderlauf von 2 km.

Italiano :

28a edizione della gara.

Percorso di 6 o 13 km.

Gara per bambini di 2 km.

Espanol :

28ª edición de la carrera.

Recorrido de 6 o 13 kms.

Carrera infantil de 2 km.

