Tarif : 3 EUR
Début : 2025-11-02 08:00:00
2025-11-02
Course nature à Saint-Denis de Jouhet.
La Dionysienne Course Nature revient le dimanche 2 novembre 2025 à Saint-Denis-de-Jouhet, et on vous attend nombreux pour cette nouvelle édition pleine de surprises !
3 parcours 100 % inédits cette année + Challenge Boischaut Sud
➡️ 7.5 km (+canicross)
➡️ 13 km
➡️ 19 km
Parcours ouverts à la randonnée en départs groupés. 3 .
champ de foire Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 08 82 28
English :
Nature race at Saint-Denis de Jouhet.
German :
Naturlauf in Saint-Denis de Jouhet.
Italiano :
Gara naturalistica a Saint-Denis de Jouhet.
Espanol :
Carrera natural en Saint-Denis de Jouhet.
L’événement Course La Dionysienne, canicross et randonnée pédestre Saint-Denis-de-Jouhet a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand