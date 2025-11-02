Course La Dionysienne, canicross et randonnée pédestre Saint-Denis-de-Jouhet

Course La Dionysienne, canicross et randonnée pédestre Saint-Denis-de-Jouhet dimanche 2 novembre 2025.

Course La Dionysienne, canicross et randonnée pédestre

champ de foire Saint-Denis-de-Jouhet Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 08:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Course nature à Saint-Denis de Jouhet.

La Dionysienne Course Nature revient le dimanche 2 novembre 2025 à Saint-Denis-de-Jouhet, et on vous attend nombreux pour cette nouvelle édition pleine de surprises !

3 parcours 100 % inédits cette année + Challenge Boischaut Sud

➡️ 7.5 km (+canicross)

➡️ 13 km

➡️ 19 km

Parcours ouverts à la randonnée en départs groupés. 3 .

champ de foire Saint-Denis-de-Jouhet 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 08 82 28

English :

Nature race at Saint-Denis de Jouhet.

German :

Naturlauf in Saint-Denis de Jouhet.

Italiano :

Gara naturalistica a Saint-Denis de Jouhet.

Espanol :

Carrera natural en Saint-Denis de Jouhet.

L’événement Course La Dionysienne, canicross et randonnée pédestre Saint-Denis-de-Jouhet a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand