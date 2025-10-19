Course La Josselinaise des Femmes Josselin

La course et la marche La Josselinaise des femmes est une manifestation caritative organisée par l’association La Josselinaise en partenariat avec la Mairie de Josselin pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Cette course et marche de 6 kilomètres permet de collecter des dons qui seront remis au Centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis situé à Rennes et à l’association PatPlo située à Ploërmel.

Rendez-vous sur le quai fluvial à 9h30 pour l’échauffement pour un départ à 10h pour les coureuses, les marcheuses s’élancent juste après. S’il reste des places, possibilité de s’inscrire à partir de 8h30 sur le quai fluvial.

La Josselinaise des femmes souhaite réduire son empreinte carbone, nous vous invitons à utiliser les t-shirts des années précédentes. Pour celles d’entre vous qui le souhaitent, possibilité d’acheter un t-shirt avec son inscription (majoration de 5€) dimanche matin sur le quai. La lutte contre le cancer passe aussi par la préservation de notre environnement.

15€ avec un t-shirt (+ frais de 1,2€ si réservation en ligne sur Klikego)

10€ sans t-shirt (+ frais de 1,2€ si réservation en ligne sur Klikego) .

quai fluvial Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 31 65 11 59

