Course La Mouss’terlinoise, Pointe de Mousterlin Fouesnant

Course La Mouss’terlinoise

Pointe de Mousterlin Mousterlin Fouesnant Finistère

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Course organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Mousterlin, la Mouss’terlinoise est un événement convivial et festif qui réunit des coureurs passionnés, un public enthousiaste et une équipe généreuse de bénévoles.

Le départ est donné de la pointe de Mousterlin, face à la mer.

Le parcours de 10 km fait une boucle empruntant le GR qui mène à Bénodet le long de la mer Blanche.

La course adulte, qui mixe coureurs aguerris et amateurs, démarre à 10h. Elle est suivie d’une remise de prix.

Plusieurs courses enfants sont lancées à partir de 11h45 sur des distances adaptées aux différentes tranches d’âge.

La compétition attire chaque année de plus en plus d’élèves d’autres écoles de la communauté de communes du Pays Fouesnantais.

Pour les inscriptions rien de plus simple, renvoyez nous le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale (uniquement pour les écoles privés et les écoles hors secteur du pays fouesnantais pour l’autorisation parentale) complétés à l’adresse mail suivant ape.mousterlin@gmail.com.

Les retraits de dossards et le paiement de l’inscription se feront au Centre Leclerc de Fouesnant la veille de la course.

Un ravitaillement en eau sera proposé à mi-course. Toutefois, pour la préservation du site, chaque coureur devra apporter son gobelet.

Un ravitaillement solide sera proposé à l’arrivée avec une buvette, un food truck et un stand crêpes.

Pour les récompenses adultes les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes seront récompensés.

➡️ Pour information le PPS (Parcours de Prévention Santé) devient payant à partir du 01/01/2026 (5€ valable 1 an contre 3 mois actuellement mais gratuit). Dans le cas de notre événement, si vous demandez votre PPS entre le 22 et 31/12 il sera gratuit et valable pour 3 mois donc pour la Mouss’terlinoise . .

Pointe de Mousterlin Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

