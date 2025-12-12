Course La nordique aixoise Plaine Nature Georges Carcassonne Aix-en-Provence

Course La nordique aixoise

Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 13h. Plaine Nature Georges Carcassonne Parc de la Torse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Compétition de marche nordique ouverte aux licenciés Fédération Française d’Athlétisme et non licenciés munis d’un PPS (questionnaire santé FFA).Sportifs

9h30 Départ de la marche loisir OPEN-DUO. Arriver ensemble pour être classé. 2 tours distance 7,100 m.

11 15 Départ de La Nordique Aixoise Femme (Support du championnat départemental des Bouches Du Rhône et des Championnats Régionaux Région Sud). 3 tours. Distance 10 600m.

11h25 Départ de La Nordique Aixoise Homme (Support du championnat départemental des Bouches Du Rhône et des Championnats Régionaux Région Sud). 3 tours. Distance 10 600m.



Et côté convivialité, nous vous proposons

Päella à partir de 12h30 inscription obligatoire.

Echauffement collectif avant la marche duo avec Pierre.

Etirement yoga avec bâtons après la marche duo et la marche de compétition avec Soazic. .

Plaine Nature Georges Carcassonne Parc de la Torse Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Nordic walking competition open to members of the Fédération Française d’Athlétisme and non-members with a PPS (FFA health questionnaire).

