Course La Retourne Nature

Le Châtelet-sur-Retourne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Marche dès 12h (Etape Challenge du Sud-Ardennes) 13h Courses jeunes (gratuites) 14h30 Course Spécial Anniversaire de 18km 15h Courses nature de 8km et 12km

Le Châtelet-sur-Retourne 08300 Ardennes Grand Est

English :

Walk from 12pm (Challenge du Sud-Ardennes stage) 1pm: Youth races (free) 2:30pm: Special 18km birthday race 3pm: 8km and 12km nature races

