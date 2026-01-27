Course La Retourne Nature Le Châtelet-sur-Retourne
Course La Retourne Nature Le Châtelet-sur-Retourne samedi 4 avril 2026.
Course La Retourne Nature
Le Châtelet-sur-Retourne Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Marche dès 12h (Etape Challenge du Sud-Ardennes) 13h Courses jeunes (gratuites) 14h30 Course Spécial Anniversaire de 18km 15h Courses nature de 8km et 12km
.
Le Châtelet-sur-Retourne 08300 Ardennes Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walk from 12pm (Challenge du Sud-Ardennes stage) 1pm: Youth races (free) 2:30pm: Special 18km birthday race 3pm: 8km and 12km nature races
L’événement Course La Retourne Nature Le Châtelet-sur-Retourne a été mis à jour le 2026-01-26 par Ardennes Tourisme