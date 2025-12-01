Course La Sale Caractère

Place Notre-Dame Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Chaussez vos runnings, la 8ème édition du trail nocturne et urbain La Sale Caractère des Joyeux Joggers Josselinais vous fait parcourir 12km dans la cité médiévale, éclairés par les illuminations de Noël et vos lampes frontales ! Top départ au pied de la Mairie illuminée…La dernière course du Challenge des trails de Ploërmel communauté est une épreuve semi nocturne. Elle emprunte les jolies rues illuminées de notre petite cité de Caractère ainsi que ses chemins et sentiers. Un éclairage individuel type lampe frontale ou harnais ventral est OBLIGATOIRE, il n’y aura aucun prêt de la part de l’organisateur. Une partie des bénéfices de la course seront reversée à des associations. .

Place Notre-Dame Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 33 81 31 22

English :

L’événement Course La Sale Caractère Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande