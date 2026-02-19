Course Lahrose Lahonce
Course Lahrose Lahonce dimanche 1 mars 2026.
Course Lahrose
Fronton Lahonce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Lahrose est une course solidaire organisée par l’association LIFE qui accompagne des personnes atteintes par le cancer. Deux parcours course nature de 9 km et de 14 km, et une marche de 5 km sont proposés.
Le départ et l’arrivée se font au fronton. Un service de restauration et une buvette vous attendent après la course. Tous les bénéfices seront reversés à l’association. .
Fronton Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10 courselahrose@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course Lahrose
L’événement Course Lahrose Lahonce a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque