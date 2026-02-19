Course Lahrose Lahonce

Course Lahrose

Fronton Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Lahrose est une course solidaire organisée par l’association LIFE qui accompagne des personnes atteintes par le cancer. Deux parcours course nature de 9 km et de 14 km, et une marche de 5 km sont proposés.

Le départ et l’arrivée se font au fronton. Un service de restauration et une buvette vous attendent après la course. Tous les bénéfices seront reversés à l’association. .

+33 5 59 31 55 16 courselahrose@gmail.com

