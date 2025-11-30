Course L’Aiffricaine à Aiffres Aiffres

Course L’Aiffricaine à Aiffres

L’Aiffricaine Course revient à Aiffres !

Dimanche 30 novembre 2025

Départ à 9h30 Salle Tartalin (Rue de l’Église)

10 km 10€ (inscription en ligne)

+3€ pour toute inscription sur place les 29 et 30 novembre

Retrait des dossards

Samedi 29 novembre de 10h30 à 17h Sport 2000 Niort

Inscriptions en ligne

Infos 06 85 71 14 25 .

+33 6 85 71 14 25

