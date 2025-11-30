Course L’Aiffricaine à Aiffres Aiffres
Course L’Aiffricaine à Aiffres Aiffres dimanche 30 novembre 2025.
Course L’Aiffricaine à Aiffres
435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’Aiffricaine Course revient à Aiffres !
Dimanche 30 novembre 2025
Départ à 9h30 Salle Tartalin (Rue de l’Église)
10 km 10€ (inscription en ligne)
+3€ pour toute inscription sur place les 29 et 30 novembre
Retrait des dossards
Samedi 29 novembre de 10h30 à 17h Sport 2000 Niort
Inscriptions en ligne
Infos 06 85 71 14 25 .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 14 25
English : Course L’Aiffricaine à Aiffres
German : Course L’Aiffricaine à Aiffres
Italiano :
Espanol : Course L’Aiffricaine à Aiffres
L’événement Course L’Aiffricaine à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Niort Marais Poitevin