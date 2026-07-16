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Course Landaise et jeux d’arènes Place de Morlanne Saint-Sever

jeudi 20 août 2026 · Place de Morlanne · Saint-Sever

Course Landaise et jeux d’arènes Place de Morlanne Saint-Sever

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place de Morlanne
Adresse
Arènes Henri Capdeville
Ville
40500 Saint-Sever
Département
Landes
Tarif
5 5 Tarif réduit

Saint-Sever

Course Landaise et jeux d’arènes

Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Saint-Sever Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous veau pour les enfants, course d’ânes …………….
Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous veau pour les enfants, course d’ânes …………   .

Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 64 18 

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English : Course Landaise et jeux d’arènes

After a Course Landaise featuring the Maynus ganadería in the first half, with herders and jumpers, discover arena games for everyone in the second half: calf-running for the kids, donkey races …………….

L’événement Course Landaise et jeux d’arènes Saint-Sever a été mis à jour le 2026-07-16 par Landes Chalosse

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