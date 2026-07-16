Course Landaise et jeux d’arènes Place de Morlanne Saint-Sever
jeudi 27 août 2026 · Place de Morlanne · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Course Landaise et jeux d’arènes
Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Saint-Sever Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous veau pour les enfants, course d’ânes …………….
Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous veau pour les enfants, course d’ânes ………… .
Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 64 18
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English : Course Landaise et jeux d’arènes
After a Course Landaise featuring the Maynus ganadería in the first half, with herders and jumpers, discover arena games for everyone in the second half: calf-running for the kids, donkey races …………….
L’événement Course Landaise et jeux d’arènes Saint-Sever a été mis à jour le 2026-07-16 par Landes Chalosse
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