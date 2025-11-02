Course landaise journée coursayre Chemin de Longy Arzacq-Arraziguet
Course landaise journée coursayre Chemin de Longy Arzacq-Arraziguet dimanche 2 novembre 2025.
Chemin de Longy Arènes couvertes Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
10h30 présentation de la ganaderia promotion Noguès. 12h repas sur réservation. 16h présentation de la ganaderia Dal 2026 avec la présence de Brocadine (corne d’Or 2025). Vin d’honneur de l’Union des clubs taurins de France. .
Chemin de Longy Arènes couvertes Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 40 82 ct.arzacq@gmail.com
