Informations pratiques

Bégaar

Course Landaise mixte

Chemin des Arènes Bégaar Landes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez le frisson de la Course Landaise Mixte ! Démarrez les festivités par un chaleureux repas convivial organisé par le club taurin. Place ensuite au spectacle de pure tradition admirez l’art et l’audace des écarteurs face à la prestigieuse Ganadéria du Vert Galant.

Plongez au cœur de l’émotion et de la tradition gasconne lors d’une grande Course Landaise Mixte, un spectacle vivant qui célèbre l’identité locale !

Pour débuter la soirée dans la plus pure convivialité régionale, un repas festif préparé par le club taurin local vous est proposé en préambule. C’est l’occasion parfaite de partager un moment chaleureux et authentique avant de rejoindre les gradins.

Place ensuite à l’arène venez vibrer devant l’adresse, le courage et l’agilité des écarteurs face à la noblesse des coursières de la réputée Ganadéria du Vert Galant. Entre feintes audacieuses et esquives spectaculaires, cette discipline exigeante offre un ballet unique où l’art affronte le danger avec une élégance rare.

Une immersion culturelle totale à vivre intensément, que vous soyez passionné, curieux ou en famille ! .

Chemin des Arènes Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Course Landaise mixte

Experience the thrill of the Mixed Course Landaise! Kick off the festivities with a warm, friendly meal organized by the bullfighting club. Then it’s time for a truly traditional spectacle: admire the artistry and daring of the bullfighters as they face off against the prestigious Ganadería du Vert Galant.

L’événement Course Landaise mixte Bégaar a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Tartas