Course landaise mixte Arènes du Théâtre de verdure Saint-Paul-lès-Dax

samedi 19 septembre 2026 · Arènes du Théâtre de verdure · Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Course landaise mixte

Arènes du Théâtre de verdure Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec la Ganadéria (élevage) Armagnacaise et la cuadrilla (équipe) du Pôle Espoir. .

Arènes du Théâtre de verdure Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 53 17 ctpdax@gmail.com

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English : Course landaise mixte

L’événement Course landaise mixte Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax