Course landaise mixte Arènes du Théâtre de verdure Saint-Paul-lès-Dax
samedi 19 septembre 2026 · Arènes du Théâtre de verdure · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Course landaise mixte
Arènes du Théâtre de verdure Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec la Ganadéria (élevage) Armagnacaise et la cuadrilla (équipe) du Pôle Espoir. .
Arènes du Théâtre de verdure Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 53 17 ctpdax@gmail.com
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English : Course landaise mixte
L’événement Course landaise mixte Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax
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