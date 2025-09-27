Course landaise PLAISANCE Plaisance

Course landaise PLAISANCE Plaisance samedi 27 septembre 2025.

PLAISANCE Arènes Plaisance Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Plaisance vous propose cette fois une course comptant pour le Championnat des Promotions.

LA COURSE LANDAISE, PATRIMOINE VIVANT ET SINGULARITÉ DE LA GASCOGNE.

Sport extrême, art aux racines profondes, indissociable de la fête, la Course Landaise est l’héritière codifiée des jeux taurins pratiqués depuis le Moyen-âge.

Pratiquée par des athlètes de haut niveau, la Course Landaise, fleuron de l’identité de la Gascogne, est révélatrice du tempérament des gascons courage, panache, détermination, sens du défi, résistance aux interdictions…

Sport régional reconnu par le Ministère des Sports, elle est gérée par la Fédération Française de la Course Landaise créée en 1953. Inscrite depuis juin 2020 au Patrimoine Culturel Immatériel, elle se pratique essentiellement dans les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Quelques dates

1289 Bayonne. Première trace écrite d’une interdiction de faire courir vaches et boeufs dans les rues de la ville.

1628 Gascogne. Le peuple se mobilise contre l’interdiction des courses.

1831 Laurède. Création de la feinte par les frères Darracq.

1889 Paris. Courses landaises à l’occasion de l’Expo universelle.

1956 Nogaro. Création du Championnat de France.

Texte Fédération Française de la Course Landaise

PLAISANCE Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie

English :

This time, Plaisance offers you a race counting towards the Promotions Championship.

LA COURSE LANDAISE, A LIVING HERITAGE AND A UNIQUE FEATURE OF GASCONY.

An extreme sport, an art with deep roots, inseparable from festivity, the Course Landaise is the codified heir to the bullfighting games practiced since the Middle Ages.

Practiced by top-level athletes, the Course Landaise, a jewel in the crown of Gascony’s identity, reveals the temperament of the Gascon people: courage, panache, determination, a sense of challenge, resistance to prohibitions…

A regional sport recognized by the French Ministry of Sports, it is managed by the Fédération Française de la Course Landaise, created in 1953. Listed as an Intangible Cultural Heritage since June 2020, it is practiced mainly in the Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques and Hautes-Pyrénées regions.

A few dates

1289: Bayonne. First written record of a ban on running cows and oxen through city streets.

1628: Gascony. The people mobilize against the ban on racing.

1831: Laurède. Creation of the feint by the Darracq brothers.

1889: Paris. Landes races at the Universal Exhibition.

1956: Nogaro. Creation of the French Championship.

Text Fédération Française de la Course Landaise

German :

Plaisance bietet Ihnen dieses Mal ein Rennen an, das zur Promotionsmeisterschaft zählt.

DAS LANDAISE-RENNEN, EIN LEBENDIGES ERBE UND EINE BESONDERHEIT DER GASCOGNE.

Die Landaise ist ein Extremsport, eine Kunst mit tiefen Wurzeln und untrennbar mit dem Fest verbunden.

Die von Spitzensportlern ausgeübte Course Landaise ist das Aushängeschild der Gascogne und zeigt das Temperament der Gascogner: Mut, Elan, Entschlossenheit, Sinn für Herausforderungen, Widerstand gegen Verbote….

Als vom Sportministerium anerkannte regionale Sportart wird sie von der 1953 gegründeten Fédération Française de la Course Landaise verwaltet. Sie wurde im Juni 2020 in das Immaterielle Kulturerbe aufgenommen und wird hauptsächlich in den Departements Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques und Hautes-Pyrénées ausgeübt.

Einige Daten:

1289: Bayonne. Erste schriftliche Aufzeichnung eines Verbots, Kühe und Ochsen durch die Straßen der Stadt laufen zu lassen.

1628: Gascogne. Die Bevölkerung mobilisiert sich gegen das Verbot von Pferderennen.

1831: Laurède. Erfindung der Finte durch die Brüder Darracq.

1889: Paris. Courses landaises anlässlich der Weltausstellung.

1956: Nogaro. Einführung der französischen Meisterschaft.

Text Fédération Française de la Course Landaise (Französischer Verband der Landrennen)

Italiano :

Questa volta, Plaisance vi propone una gara che vale per il Campionato di Promozione.

LA COURSE LANDAISE, UN PATRIMONIO VIVENTE E UNA CARATTERISTICA UNICA DELLA GUASCOGNA.

Sport estremo, arte dalle radici profonde, inseparabile dalla festa, la Course Landaise è l’erede codificata dei giochi di corrida praticati fin dal Medioevo.

Praticata da atleti di alto livello, la Course Landaise, fiore all’occhiello dell’identità guascone, rivela il temperamento del popolo guascone: coraggio, brio, determinazione, senso della sfida, resistenza ai divieti…

Sport regionale riconosciuto dal Ministero dello Sport, è gestito dalla Fédération Française de la Course Landaise, fondata nel 1953. Annoverato come patrimonio culturale immateriale dal giugno 2020, è praticato principalmente nelle regioni delle Landes, del Gers, dei Pyrénées-Atlantiques e degli Hautes-Pyrénées.

Alcune date:

1289: Bayonne. Prima testimonianza scritta del divieto di far correre mucche e buoi per le strade della città.

1628: Guascogna. La popolazione si mobilita contro il divieto di corsa.

1831: Laurède. Creazione della finta da parte dei fratelli Darracq.

1889: Parigi. Le corse delle Lande all’Esposizione Universale.

1956: Nogaro. Creazione del Campionato francese.

Testo Fédération Française de la Course Landaise

Espanol :

Esta vez, Plaisance te ofrece una carrera puntuable para el Campeonato de Promoción.

LA COURSE LANDAISE, UN PATRIMONIO VIVO Y UNA CARACTERÍSTICA ÚNICA DE GASCUÑA.

Deporte extremo, arte de profundas raíces, inseparable de la fiesta, la Course Landaise es la heredera codificada de los juegos taurinos practicados desde la Edad Media.

Practicada por atletas de alto nivel, la Course Landaise, joya de la identidad gascona, revela el temperamento del pueblo gascón: coraje, garbo, determinación, sentido del desafío, resistencia a las prohibiciones…

Deporte regional reconocido por el Ministerio de Deportes, está gestionado por la Fédération Française de la Course Landaise, fundada en 1953. Catalogado como patrimonio cultural inmaterial desde junio de 2020, se practica principalmente en las regiones de las Landas, Gers, Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos.

Algunas fechas:

1289: Bayona. Primera constancia escrita de la prohibición de pasear vacas y bueyes por las calles de la ciudad.

1628: Gascuña. El pueblo se moviliza contra la prohibición de las carreras.

1831: Laurède. Creación de la finta por los hermanos Darracq.

1889: París. Carreras de Landas en la Exposición Universal.

1956: Nogaro. Creación del Campeonato de Francia.

Texto Fédération Française de la Course Landaise

