Course landaise – RISCLE Riscle, 29 mai 2025 11:00, Riscle.

Gers

Course landaise RISCLE Arènes Riscle Gers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 11:00:00

fin : 2025-05-29 13:00:00

Date(s) :

2025-05-29

La course landaise est toujours un évènement ancré dans la tradition gasconne, cette course mixte mettra à l’honneur le savoir-faire des écarteurs et sauteurs face aux coursières de la ganaderia Deyris. Un spectacle vivant où se mêlent maîtrise, agilité et élégance.

Cette manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Elle constitue une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir la course landaise, patrimoine culturel immatériel du Sud-Ouest.

RISCLE Arènes

Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 86 15 30 22 p.ribaut@wanadoo.fr

English :

The course landaise is still an event rooted in Gascon tradition, and this mixed race will showcase the skills of the spacers and jumpers against the steeds of the ganaderia Deyris. A lively spectacle combining mastery, agility and elegance.

This event is aimed at both connoisseurs and novices alike. It’s an ideal opportunity to discover or rediscover the landaise race, the intangible cultural heritage of the South-West.

German :

Das Rennen der Landaise ist immer noch ein Ereignis, das in der gascognischen Tradition verankert ist. Bei diesem gemischten Rennen werden die Fähigkeiten der Spreizer und Springer gegen die Kurtisanen der Ganaderia Deyris geehrt. Ein lebendiges Spektakel, bei dem sich Meisterschaft, Beweglichkeit und Eleganz vermischen.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Zuschauer, ob Kenner oder Neulinge. Sie ist eine ideale Gelegenheit, das Rennen der Landaise, ein immaterielles Kulturerbe des Südwestens, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

La corsa delle Landes è ancora un evento ricco di tradizione guascone, e questa gara mista metterà in mostra le abilità degli spaziatori e dei saltatori contro le fattrici della ganaderia Deyris. Uno spettacolo vivace che unisce maestria, agilità ed eleganza.

Questo evento si rivolge a tutti i tipi di pubblico, sia agli intenditori che ai principianti. È l’occasione ideale per scoprire o riscoprire la razza delle Landes, patrimonio culturale immateriale del Sud-Ovest.

Espanol :

La carrera de las Landas sigue siendo un evento impregnado de tradición gascona, y esta carrera mixta mostrará las habilidades de los separadores y saltadores frente a las yeguas de cría de la ganadería Deyris. Un espectáculo animado que combina maestría, agilidad y elegancia.

Este evento está dirigido a todos los públicos, ya sean conocedores o principiantes. Es una ocasión ideal para descubrir o redescubrir la raza de las Landas, patrimonio cultural inmaterial del Suroeste.

