Course landaise Route de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx jeudi 14 août 2025.

Route de Barrère Parc salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Saint-Martin en Fêtes vous propose un spectacle de course landaise démonstration de sauteurs et écarteurs. Jeux pour les petits et les grands ! 2 heures de show ! Animé par La Ganaderia Avantura.

RDV à 20h30. .

Route de Barrère Parc salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

