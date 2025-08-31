Course landaise SARRAGACHIES Sarragachies

Course landaise

SARRAGACHIES Arènes Sarragachies Gers

Début : 2025-08-31 17:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-31

Le Club Taurin de Sarragachies vous convie à sa Course Landaise.

Événement phare ancré dans la tradition gasconne, cette course de compétition, comptant pour le challenge de l’Armagnac, mettra à l’honneur le savoir-faire des écarteurs et sauteurs face aux coursières de la ganaderia Deyris. Un spectacle vivant où se mêlent maîtrise, agilité et élégance.

Cette manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Elle constitue une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir la course landaise, patrimoine culturel immatériel du Sud-Ouest.

L’ambiance sera également assurée par la banda Les Dandy’s de l’Armagnac, et la course sera dirigée par le debisaire Gérard Fortage, garant du bon déroulement de la compétition.

SARRAGACHIES Arènes Sarragachies 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 83 65 mairie.sarragachies@wanadoo.fr

English :

The Club Taurin de Sarragachies invites you to its Course Landaise.

A flagship event rooted in Gascon tradition, this competitive race, counting towards the Armagnac challenge, will showcase the skills of the spacers and jumpers against the brood mares of the Deyris ganaderia. A lively spectacle combining mastery, agility and elegance.

This event is aimed at both connoisseurs and novices alike. It’s an ideal opportunity to discover or rediscover the landaise race, the intangible cultural heritage of the South-West.

The banda Les Dandy’s de l’Armagnac will also be on hand, and the race will be directed by debisaire Gérard Fortage, who will ensure the smooth running of the competition.

German :

Der Stierkampfclub von Sarragachies lädt Sie zu seinem « Course Landaise » ein.

Dieser Wettkampf, der zum Challenge de l’Armagnac zählt, ist ein Highlight der gascognischen Tradition und stellt das Können der Spreizer und Springer gegen die Kuriere der Ganaderia Deyris unter Beweis. Ein lebendiges Spektakel, bei dem sich Meisterschaft, Geschicklichkeit und Eleganz vermischen.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Zuschauer, ob Kenner oder Neulinge. Sie ist eine ideale Gelegenheit, das Rennen der Landaise, ein immaterielles Kulturerbe des Südwestens, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Die Banda Les Dandy’s de l’Armagnac sorgt für die richtige Stimmung, und das Rennen wird von Gérard Fortage geleitet, der für den reibungslosen Ablauf des Wettkampfs sorgt.

Italiano :

Il Club Taurin de Sarragachies vi invita al suo Corso Landaise.

Evento di punta della tradizione guascone, questa gara competitiva, che vale per la sfida dell’Armagnac, metterà in mostra le abilità dei distanziatori e dei saltatori contro le fattrici della scuderia Deyris. Uno spettacolo vivace che unisce maestria, agilità ed eleganza.

Questo evento si rivolge a tutti i tipi di pubblico, sia agli intenditori che ai principianti. È l’occasione ideale per scoprire o riscoprire la razza delle Landes, patrimonio culturale immateriale del Sud-Ovest.

L’atmosfera sarà inoltre garantita dalla banda Les Dandy’s de l’Armagnac e la gara sarà diretta dal debisaire Gérard Fortage, che si occuperà del regolare svolgimento della competizione.

Espanol :

El Club Taurin de Sarragachies le invita a su Course Landaise.

Evento emblemático de la tradición gascona, esta carrera competitiva, puntuable para el desafío Armagnac, pondrá de manifiesto las habilidades de los separadores y saltadores frente a las yeguas de cría de la yeguada Deyris. Un espectáculo vivo que combina maestría, agilidad y elegancia.

Este evento está dirigido a todos los públicos, ya sean conocedores o principiantes. Es una ocasión ideal para descubrir o redescubrir la raza de las Landas, patrimonio cultural inmaterial del Suroeste.

El ambiente también correrá a cargo de la banda Les Dandy’s de l’Armagnac, y la carrera estará dirigida por el debisaire Gérard Fortage, que velará por el buen desarrollo de la competición.

