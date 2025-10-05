Course L’Envolée Rose stade Saint Valentin Amnéville

Participez à la 4ème édition de la course solidaire L’Envolée Rose, organisée par le CCAS et l’ Athletic Club Amnéville, qui se déroulera le dimanche 5 octobre au départ du stade André Valentin.Tout public

stade Saint Valentin 51 rue Clemenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 01 91

English :

Take part in the 4th edition of the L’Envolée Rose solidarity race, organized by the CCAS and Athletic Club Amnéville, to be held on Sunday October 5, starting from the André Valentin stadium.

German :

Ausgabe des Solidaritätslaufs L’Envolée Rose teil, der vom CCAS und dem Athletic Club Amnéville organisiert wird und am Sonntag, den 5. Oktober im Stadion André Valentin startet.

Italiano :

Partecipate alla quarta edizione della corsa di solidarietà L’Envolée Rose, organizzata dal CCAS e dall’Athletic Club Amnéville, con partenza dallo stadio André Valentin domenica 5 ottobre.

Espanol :

Participe en la 4ª edición de la carrera solidaria L’Envolée Rose, organizada por la CCAS y el Athletic Club Amnéville, con salida del estadio André Valentin el domingo 5 de octubre.

