Course Les 3 heures du Lac Blanc

Le Blancrupt Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Amateurs de sports d’endurance, ne manquez pas cette course de relais de 3h par équipe de 2, sur une piste de ski de fond à la Station du Lac Blanc.

Le Lac Blanc Ski Nordique organise une course de ski de fond sportive et conviviale Les 3 heures du Lac Blanc !

Vous êtes pratiquants de ski de fond ? Vous aimez les sports d’endurance?

Venez vous essayer sur un format original avec vos ami(es), en couple, en famille …

Le principe est simple faire un maximum de boucle de la piste de ski de fond Les balcons du lac en 3 heures, par équipes de 2, avec relais libre. La course est ouverte aux non licenciés.

Vous n’avez pas d’équipier ? Pas de panique ! Envoyez un message à l’adresse mail suivante les3heuresdulacblanc@gmail.com et ils vous mettront en relation avec d’autres coureurs.

Le Blancrupt Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 82 78 03 les3heuresdulacblanc@gmail.com

English :

Endurance sports fans, don’t miss this 3-hour relay race in teams of 2, on a cross-country ski trail at the Lac Blanc resort.

German :

Liebhaber von Ausdauersportarten sollten sich diesen dreistündigen Staffellauf in Zweierteams auf einer Langlaufloipe in der Station Lac Blanc nicht entgehen lassen.

Italiano :

Per gli amanti degli sport di resistenza, non perdetevi questa staffetta di 3 ore a squadre di 2 persone, su una pista di sci di fondo nella stazione del Lac Blanc.

Espanol :

Aficionados a los deportes de resistencia, no se pierdan esta carrera de relevos de 3 horas en equipos de 2 personas, en una pista de esquí de fondo en la estación de Lac Blanc.

L’événement Course Les 3 heures du Lac Blanc Orbey a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg