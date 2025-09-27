[Course] Les Foulées de Loïc 8 km Pontorson
[Course] Les Foulées de Loïc 8 km Pontorson samedi 27 septembre 2025.
[Course] Les Foulées de Loïc 8 km
rue de Rennes Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
En mémoire de notre collègue et ami Loïc, pompier décédé lors d’un acte de bravoure, nous vous invitons à participer à un moment fort d’hommage et de solidarité.
Samedi 27 septembre 2025.
Stade de Pontorson.
17h15 Inauguration d’une stèle en hommage à Loïc.
17h30 Départ de la course Les Foulées de Loïc (8 km).
Participants nés entre 1955 et 2007.
Heure de retrait des dossards 27/09/2025 à partir de 15h.
Inscriptions sur www.nextrun.fr
En courant ensemble, nous perpétuons la mémoire d’un homme de courage et de dévouement. .
rue de Rennes Pontorson 50170 Manche Normandie
English : [Course] Les Foulées de Loïc 8 km
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Course] Les Foulées de Loïc 8 km Pontorson a été mis à jour le 2025-09-09 par OT MSM Normandie BIT Pontorson