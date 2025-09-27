[Course] Les Foulées de Loïc 8 km Pontorson

[Course] Les Foulées de Loïc 8 km

rue de Rennes Pontorson Manche

Tarif : – –

En mémoire de notre collègue et ami Loïc, pompier décédé lors d’un acte de bravoure, nous vous invitons à participer à un moment fort d’hommage et de solidarité.

Samedi 27 septembre 2025.
Stade de Pontorson.
17h15 Inauguration d’une stèle en hommage à Loïc.
17h30 Départ de la course Les Foulées de Loïc (8 km).
Participants nés entre 1955 et 2007.
Heure de retrait des dossards 27/09/2025 à partir de 15h.
Inscriptions sur www.nextrun.fr
En courant ensemble, nous perpétuons la mémoire d’un homme de courage et de dévouement.   .

rue de Rennes Pontorson 50170 Manche Normandie  

