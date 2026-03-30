Course Les Foulées du Maraisthon à Sansais Sansais

Sansais

Course Les Foulées du Maraisthon à Sansais-La Garette

Site du Châtelet 78ter Rue des Gravées Sansais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le dimanche 10 mai 2026, les Foulées du Maraisthon invitent coureurs confirmés comme amateurs à vivre une expérience sportive unique au cœur du Marais poitevin.

Au programme de cette nouvelle édition, trois épreuves permettent à chacun de relever son défi selon son niveau et ses envies

un marathon, avec un départ à 9h

un semi-marathon, également avec un départ à 9h

une course de 12 km, avec un départ à 9h30

Entre chemins naturels, paysages emblématiques du marais et ambiance conviviale, les participants profiteront d’un cadre exceptionnel pour se dépasser tout en découvrant la richesse du territoire. Les Foulées du Maraisthon restent un rendez-vous sportif incontournable, où performance, plaisir et nature se rencontrent. .

Site du Châtelet 78ter Rue des Gravées Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 54 06 72 maraisthon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course Les Foulées du Maraisthon à Sansais-La Garette

L’événement Course Les Foulées du Maraisthon à Sansais-La Garette Sansais a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Niort Marais Poitevin