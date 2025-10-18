Course Les Foulées du Plan Incliné rue du Stade Saint-Louis

Course Les Foulées du Plan Incliné rue du Stade Saint-Louis samedi 18 octobre 2025.

Course Les Foulées du Plan Incliné

rue du Stade Stade de foot Saint-Louis Moselle

C’est parti pour une nouvelle édition des Foulées du Plan Incliné ! Course nature semi-nocturne, départ à 17h30 au stade de foot de Saint-Louis. 14 Km 300 m D+. Points forts La traversée de Saint-Louis, les 3 tunnels, la Vallée des Éclusiers, l’ascension du Plan incliné, le chemin des Roches éclairé, les braseros des Trois Bacs. Inscriptions en ligne sur www.performance67.comAdultes

rue du Stade Stade de foot Saint-Louis 57820 Moselle Grand Est lesfouleesduplanincline@gmail.com

English :

It’s time for another edition of the Foulées du Plan Incliné! Semi-nocturnal nature race, starting at 5:30pm at the Saint-Louis soccer stadium. 14 Km 300 m D+. Highlights: Crossing Saint-Louis, the 3 tunnels, the Vallée des Éclusiers, climbing the Plan Incliné, the illuminated Chemin des Roches, the Trois Bacs braziers. Online registration at www.performance67.com

German :

Auf geht’s zu einer neuen Ausgabe der Foulées du Plan Incliné! Halbnächtlicher Naturlauf, Start um 17:30 Uhr im Fußballstadion von Saint-Louis. 14 km 300 m D+. Höhepunkte: Die Durchquerung von Saint-Louis, die 3 Tunnel, das Tal der Schleusenwärter, der Aufstieg zum Plan Incliné, der beleuchtete Weg der Roches, die Braseros der Trois Bacs. Online-Anmeldung unter www.performance67.com

Italiano :

È tempo di un’altra edizione delle Foulées du Plan Incliné! Gara naturalistica seminotturna, con partenza alle 17.30 dallo stadio di calcio di Saint-Louis. 14 km 300 m D+. Punti salienti: attraversamento di Saint-Louis, le 3 gallerie, la Vallée des Éclusiers, la salita del Plan Incliné, il Chemin des Roches illuminato, i bracieri dei Trois Bacs. Iscrizione online su www.performance67.com

Espanol :

¡Ha llegado la hora de una nueva edición de las Foulées du Plan Incliné! Carrera seminocturna por la naturaleza, con salida a las 17.30 h en el estadio de fútbol de Saint-Louis. 14 Km 300 m D+. Destacados: Travesía de Saint-Louis, los 3 túneles, la Vallée des Éclusiers, la ascensión del Plan Incliné, el Chemin des Roches iluminado, los braseros de Trois Bacs. Inscripción en línea en www.performance67.com

