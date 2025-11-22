Course Les lumières du souvenir Houssen
Course Les lumières du souvenir Houssen samedi 22 novembre 2025.
Course Les lumières du souvenir
Début : Samedi 2025-11-22 17:15:00
Un parcours de 5,2 km sur route et chemins avec accessible à tous, en souvenir d’un être cher parti trop tôt au-delà des nuages…
Une sortie nocturne pas comme les autres….
Un bâton de Lumière LED sera offert aux 100 premiers inscrits.
Allumez-le, courez ou marchez avec lui et dédiez vos pas à un être cher parti trop tôt au-delà des nuages…
Le faisceau lumineux ainsi formé sera visible dans la nuit pour une ambiance unique entre partage et émotion. Un moment convivial et lumineux, à vivre ensemble.
Coureurs ou marcheurs, venez vivre l’expérience avec nous ! .
13 rue du général Guy Schlesser Houssen 68125 Haut-Rhin Grand Est
English :
A 5.2 km route on roads and paths accessible to all, in remembrance of a loved one gone too soon beyond the clouds…
German :
Eine 5,2 km lange Strecke auf Straßen und Wegen mit Zugang für alle, in Erinnerung an einen geliebten Menschen, der zu früh über die Wolken gegangen ist…
Italiano :
Un percorso di 5,2 km su strade e sentieri accessibili a tutti, in memoria di una persona cara che se n’è andata troppo presto oltre le nuvole…
Espanol :
Un recorrido de 5,2 km por carreteras y caminos accesibles a todos, en memoria de un ser querido que se fue demasiado pronto más allá de las nubes…
