Course Les lumières du souvenir Houssen
samedi 21 novembre 2026 · Houssen
Informations pratiques
Houssen
Course Les lumières du souvenir
13 rue du général Guy Schlesser Houssen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 17:15:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Un parcours de 5,2 km sur route et chemins avec accessible à tous, en souvenir d’un être cher parti trop tôt au-delà des nuages…
Une sortie nocturne pas comme les autres….
Un bâton de Lumière LED sera offert aux 100 premiers inscrits.
Allumez-le, courez ou marchez avec lui et dédiez vos pas à un être cher parti trop tôt au-delà des nuages…
Le faisceau lumineux ainsi formé sera visible dans la nuit pour une ambiance unique entre partage et émotion. Un moment convivial et lumineux, à vivre ensemble.
Un parcours de 5,2 km sur route et chemins avec accessible à tous.
Coureurs ou marcheurs, venez vivre l’expérience avec nous ! .
13 rue du général Guy Schlesser Houssen 68125 Haut-Rhin Grand Est
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English :
A 5.2 km route on roads and paths accessible to all, in remembrance of a loved one gone too soon beyond the clouds…
L’événement Course Les lumières du souvenir Houssen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Colmar
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