Course & marche pour Mars Bleu Brou

Pour la quatrième année consécutive, la commune de Brou participe à Mars Bleu, mois dédié à la promotion du dépistage du cancer colorectal. Au programme, une marche de 8 km à 9h30 et une course 8 km à 10h30. Ouvert à tous.

Le point de départ de l’événement sera le Passage au Fil de l’Eau.

Évènement en partenariat avec les associations Prévention Éducation Pour la Santé et Les Motivés de la Basket.

Les participants sont invités à porter du bleu en solidarité. Les dons récoltés seront intégralement reversés à l’association PEPS qui se mobilise notamment pour offrir aux patients du Sud du département l’accès à des soins ou à des ateliers proches de chez eux.

En plus des 8 km de course ou de marche, les participants pourront se rendre sur les stands afin de répondre à un quizz, recevoir de la documentation, visionner une vidéo pour présenter le kit de dépistage et pour faire un don. Une collation sera offerte en fin de parcours. .

For the fourth year running, the commune of Brou is taking part in Blue March, a month dedicated to promoting colorectal cancer screening. On the program: an 8 km walk at 9.30 am and an 8 km run at 10.30 am. Open to all.

