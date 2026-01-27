Course nature de Bairon Rue des Longues Royes Bairon et ses environs
Rue des Longues Royes Départ du stade Bairon et ses environs Ardennes
2026-04-11
2026-04-11
2026-04-11
Course du Challenge Sud-Ardennes – Départ de la course à 15h Parcours de 13,5 km sur chemins ouverts (agricole, boisé et piétonnier en herbe), avec tour élargi du Lac et du Vieil-étang de Bairon (plusieurs panoramas). Ouvert aux adultes et aux jeunes +16 ans. Randonnée marche , env. 10 km inscriptions sur place départs libres entre 13h30 et 14h50 Org. par l’Amicale des Sapeurs-pompiers du Chesne
Rue des Longues Royes Départ du stade Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est coursebairon@orange.fr
English :
Challenge Sud-Ardennes race Race starts at 3pm 13.5km course on open paths (agricultural, woodland and grassy footpaths), with extended tour of the Lac and Vieil-étang de Bairon (several panoramic views). Open to adults and young people over 16. Hiking walking, approx. 10 km: registration on site free departures between 1.30pm and 2.50pm Org. by Amicale des Sapeurs-pompiers du Chesne
