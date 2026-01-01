COURSE NATURE DES VIGNOBLES CAP LEUCATE

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dimanche 25 janvier, à 10 H devant le magasin des vignobles de Leucate-village, départ de la 14ème édition de la Course nature des Vignobles Cap Leucate.

10 km de sentiers qui serpentent entre vignes, oliviers et garrigue sur le plateau de Leucate.

Entièrement nature elle vous fera découvrir les magnifiques sentiers et pistes du plateau de Leucate ; de l’inédit pour beaucoup. Avec un faible dénivelé mais très varié le parcours est aussi abrité et fait 10km.

.

Leucate 11370 Aude Occitanie +33 6 73 93 15 10 lenjambee.leucatoise@laposte.net

English :

Sunday, January 25, at 10 a.m. in front of the Leucate-village vineyard store, start of the 14th edition of the Vignobles Cap Leucate Nature Race.

10 km of trails winding through vineyards, olive groves and garrigue on the Leucate plateau.

This all-natural race will let you discover the magnificent paths and tracks of the Leucate plateau, a new experience for many. The 10km route is sheltered and has a low gradient, but is very varied.

