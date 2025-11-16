Course Nature du Bioparc Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Course Nature du Bioparc

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-16 08:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Rencontrez les lions, tigres et rhinocéros avant d’affronter la nature douessine ! Organisée par le RCD Athlétisme en partenariat avec le Bioparc, courrez dans un environnement atypique, au profit des espèces menacées.

Seule course où vous allez courir au milieu des lions, rhinocéros et autres animaux sauvages …

Au départ de l’amphithéâtre des vautours, les coureurs s’élanceront pour plus d’1 km de parcours au cœur du parc volière européenne, tunnels, sanctuaire des okapis, camp des girafes, vallée des rhinocéros… un environnement unique et insolite pour une course nature qui se poursuivra à travers la campagne et les vignes douessines pour une arrivée sur le parking du Bioparc.

Pour sa 5e édition, le comité d’organisation vous propose 4 parcours enfants avec un départ au pieds des girafes et 3 courses adultes de 10, 15 ou 23 kms.

Derrière cette manifestation festive et sportive, l’intérêt reste également la protection d’espèces animales menacées, en partenariat avec le Bioparc de Doué-la-Fontaine. 1€ sera reversé par inscription pour une association travaillant en étroite collaboration avec le Bioparc pour la protection des animaux.

Retraits des dossards au Bioparc le samedi 15 novembre de 15h à 18h (de préférence), le dimanche matin 16 novembre avant la course à partir de 7h30.

Aucun gobelet jetable ne sera mis à disposition des coureurs pendant les courses. Pensez à vous munir de votre propre gobelet pour les ravitaillements !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 16 novembre 2025

Ouverture le dimanche à 8h30. .

English :

Meet the lions, tigers and rhinoceroses before taking on the wilds of Douessin! Organized by RCD Athlétisme in partnership with the Bioparc, run in an unusual environment for the benefit of endangered species.

German :

Treffen Sie Löwen, Tiger und Nashörner, bevor Sie sich der Natur von Douessin stellen! Organisiert von RCD Athlétisme in Zusammenarbeit mit dem Bioparc, laufen Sie in einer atypischen Umgebung zugunsten bedrohter Tierarten.

Italiano :

Incontrate i leoni, le tigri e i rinoceronti prima di affrontare la campagna della Douessine! Organizzata dal RCD Athlétisme in collaborazione con il Bioparc, si svolge in un ambiente insolito a beneficio delle specie minacciate.

Espanol :

Conozca a los leones, tigres y rinocerontes antes de enfrentarse a la naturaleza de Douessine Organizado por el RCD Athlétisme en colaboración con el Bioparc, se corre en un entorno insólito en beneficio de las especies en peligro de extinción.

