Course nature Foulées de la choucroute Meistratzheim samedi 20 septembre 2025.

rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 17:00:00

Course à pied, à travers les champs de choucroute 10 km marche 6 km courses jeunes de 400, 800 et 1200 m. Restauration et buvette sur place. Inscriptions sur performance67.com

L’USM Running Meistratzheim organise une nouvelle édition de cette course à pied, à travers les champs de choucroute.

Au programme course 10 km marche 6 km courses jeunes de 400, 800 et 1200 m. Restauration et buvette sur place.

N’attendez plus et inscrivez vous à la course, marche ou courses jeunes !

Inscriptions sur performance67.com/Inscriptions/Meistratzheim2025 .

dominique.ehrhard@orange.fr

English :

Running race through the sauerkraut fields: 10 km 6 km walk 400, 800 and 1200 m youth races. Catering and refreshments on site. Registration on performance67.com

German :

Lauf, durch die Sauerkrautfelder: 10 km Wanderung 6 km Jugendläufe von 400, 800 und 1200 m. Verpflegung und Getränke vor Ort. Anmeldungen unter performance67.com

Italiano :

Corsa podistica attraverso i campi di crauti: 10 km 6 km a piedi 400, 800 e 1200 m di corsa giovanile. Catering e ristoro in loco. Iscrizioni su performance67.com

Espanol :

Carrera por los campos de chucrut: 10 km 6 km a pie carreras juveniles de 400, 800 y 1.200 m. Catering y refrescos in situ. Inscripciones en performance67.com

