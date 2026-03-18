Course nature L’Orignollaise Orignolles
Course nature L’Orignollaise Orignolles dimanche 12 avril 2026.
Course nature L’Orignollaise
Stade du Bois du Pin 17210 ORIGNOLLES Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Course comportant 3 parcours de 5km, 10km et 20km
.
Stade du Bois du Pin 17210 ORIGNOLLES Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 22 88 72 charron.annie6@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Race comprising 3 courses of 5km, 10km and 20km
L’événement Course nature L’Orignollaise Orignolles a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge