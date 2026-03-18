Course nature L’Orignollaise

Stade du Bois du Pin 17210 ORIGNOLLES Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Course comportant 3 parcours de 5km, 10km et 20km

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Stade du Bois du Pin 17210 ORIGNOLLES Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 22 88 72 charron.annie6@orange.fr

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English :

Race comprising 3 courses of 5km, 10km and 20km

L’événement Course nature L’Orignollaise Orignolles a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge