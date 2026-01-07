Course Odysséa Nantes 2026 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 09:00 –

Gratuit : non Individuel : 8 € à 22 € 8 € à 22 € individuel Inscriptions : https://odyssea.info/courses/odyssea-nantes/ Tout public, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Circuit de courses & marches en faveur de la lutte contre le cancer du sein Rendez-vous à Nantes pour la 20e édition d’Odysséa Nantes le dimanche 8 mars 2026 sur le Cours St-Pierre. Programme :Course chronométrée de 10 km chronométrée – départ à 9h> tout public à partir de 16 ans – PPS (Parcours de Prévention Santé) ou licence FFA obligatoire – 22 € 1 km enfants « Je cours pour Maman » – départ à 10h30> enfants de 5 à 12 ans – 8 € Course de 5 km non chronométrée – départ à 11h15> tout public à partir de 8 ans – 18 € Marche de 5 km non chronométrée – départ à 11h30> tout public à partir de 5 ans – 18 € Village d’animations Possibilité de s’inscrire en individuel ou en groupe de 15 personnes minimum (entreprise, association, club, écoles…)Une participation connectée est également proposée du 2 au 15 mars 2026 via l’application Odysséa. Les fonds 2026 soutiendront l’Ico (Institut de cancérologie de l’Ouest) et son projet Epico (plateforme d’épigénétique), la Ligue contre le cancer 44, le Fonds de dotation du CHU de Nantes pour « Naovie », ainsi que le Racing Club de Nantes pour son programme de sport adapté. Infos et inscriptions : https://odyssea.info/courses/odyssea-nantes/

Centre-ville Nantes 44000

https://odyssea.info/courses/odyssea-nantes/



