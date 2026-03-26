Course orientation sportive

Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Course d’orientation sportive avec des énigmes à résoudre pour découvrir une cache aux chocolats.

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Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 43 73

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English :

A sporting orienteering race with riddles to solve in order to discover a chocolate cache.

L’événement Course orientation sportive Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente