Course orientation sportive Mansle-les-Fontaines
Course orientation sportive Mansle-les-Fontaines mardi 7 avril 2026.
Course orientation sportive
Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Course d’orientation sportive avec des énigmes à résoudre pour découvrir une cache aux chocolats.
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Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 43 73
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English :
A sporting orienteering race with riddles to solve in order to discover a chocolate cache.
L’événement Course orientation sportive Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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