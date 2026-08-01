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AGENDA · Longevilles-Mont-d'Or

Course orientation sports nature Longevilles-Mont-d’Or

vendredi 14 août 2026 · Longevilles-Mont-d'Or

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
2 RUE DE LA POUDRIERE
Ville
25370 Longevilles-Mont-d'Or
Département
Doubs
Tarif

Longevilles-Mont-d’Or

Course orientation sports nature

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:15:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découverte des rudiments de l’orientation en privilégiant l’étude de carte, le tout en courant ou en marchant aux alentours de Sports Nature aux Longevilles Mont d’Or.

Tarifs:
18€ / personne
A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire.   .

2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Course orientation sports nature

L’événement Course orientation sports nature Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS