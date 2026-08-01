Course orientation sports nature Longevilles-Mont-d’Or
vendredi 14 août 2026 · Longevilles-Mont-d'Or
Informations pratiques
Longevilles-Mont-d’Or
Course orientation sports nature
2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:15:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Découverte des rudiments de l’orientation en privilégiant l’étude de carte, le tout en courant ou en marchant aux alentours de Sports Nature aux Longevilles Mont d’Or.
Tarifs:
18€ / personne
A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire. .
2 RUE DE LA POUDRIERE Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr
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English : Course orientation sports nature
L’événement Course orientation sports nature Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS