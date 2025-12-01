Course ou marche de Noël Halle Sauzay Gray
Course ou marche de Noël Halle Sauzay Gray dimanche 14 décembre 2025.
Course ou marche de Noël
Halle Sauzay 7 Rue Sauzay Gray Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:15:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Val de Gray Marathon vous invite à une course ou marche de Noël. Une partie sera reversée à l’EHPAD du Rocher. .
Halle Sauzay 7 Rue Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 77 87 50
English : Course ou marche de Noël
German : Course ou marche de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Course ou marche de Noël Gray a été mis à jour le 2025-11-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY