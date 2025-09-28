Course Paris-Chauny 103ème édition Margny-lès-Compiègne

Le dimanche 28 septembre 2025, les routes des Hauts-de-France vibreront au rythme de la 75ᵉ édition du Paris-Chauny. Plus qu’une simple course cycliste, cet événement est devenu un moment fort de la rentrée sportive, attirant passionnés de vélo, curieux et familles venues encourager les champions. Que vous soyez amateur de cyclisme ou simple curieux, le Paris-Chauny 2025 est l’occasion parfaite de profiter d’une journée sportive et conviviale.

10h Présentation des coureurs (parc de la mairie)

12h20 Départ de la course cycliste (Avenue Octave Butin)

English :

On Sunday September 28, 2025, the roads of the Hauts-de-France region will vibrate to the rhythm of the 75? edition of the Paris-Chauny. More than just a cycling race, this event has become a highlight of the autumn sports season, attracting cycling enthusiasts, the curious and families who come to cheer on the champions. Whether you’re a cycling enthusiast or just curious, the Paris-Chauny 2025 is the perfect opportunity to enjoy a day of sport and conviviality.

10am: Presentation of riders (Parc de la Mairie)

12.20pm: Start of the cycling race (Avenue Octave Butin)

German :

Am Sonntag, dem 28. September 2025, werden die Straßen der Region Hauts-de-France im Rhythmus der 75. Ausgabe des Radrennens Paris-Chauny vibrieren. Diese Veranstaltung ist mehr als nur ein Radrennen, sie ist zu einem Höhepunkt des sportlichen Herbstes geworden und zieht Radsportfans, Neugierige und Familien an, die die Champions anfeuern wollen. Ob Sie nun ein Radsportfan sind oder einfach nur neugierig, Paris-Chauny 2025 ist die perfekte Gelegenheit, einen sportlichen und geselligen Tag zu genießen.

10 Uhr: Vorstellung der Fahrer (Park des Rathauses)

12.20 Uhr: Start des Radrennens (Avenue Octave Butin)

Italiano :

Domenica 28 settembre 2025, le strade della regione Hauts-de-France vibreranno al ritmo della 75ª Parigi-Chauny. Più che una semplice gara ciclistica, questo evento è diventato un momento clou della stagione sportiva autunnale, attirando appassionati di ciclismo, curiosi e famiglie che vengono a fare il tifo per i campioni. Che siate appassionati di ciclismo o semplici curiosi, la Parigi-Chauny 2025 è l’occasione perfetta per vivere una giornata di sport e convivialità.

10.00: Presentazione dei corridori (Parc de la Mairie)

12.20: Partenza della gara ciclistica (Avenue Octave Butin)

Espanol :

El domingo 28 de septiembre de 2025, las carreteras de la región de Hauts-de-France vibrarán al ritmo de la 75ª París-Chauny. Más que una carrera ciclista, este acontecimiento se ha convertido en un punto álgido de la temporada deportiva otoñal, atrayendo a aficionados al ciclismo, curiosos y familias que acuden a animar a los campeones. Ya sea aficionado al ciclismo o simple curioso, la París-Chauny 2025 es la ocasión perfecta para disfrutar de un día de deporte y convivencia.

10.00 h: Presentación de los corredores (Parque de la Mairie)

12.20 h: Salida de la carrera ciclista (Avenue Octave Butin)

