COURSE PÉDESTRE 15ÈME COURSE DES CAPITELLES – Saussines, 22 juin 2025 07:00, Saussines.

Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Deux courses de 7,5 km et 13 km, une marche nordique, un canicross et des courses enfants sont au programme de cette matinée sportive.

L’association les Foulées Saussinoises propose, avec le concours de la commune de Saussines, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 15e édition de la Course des Capitelles.

Stade Municipal

Saussines 34160 Hérault Occitanie Lesfouleessaussinoises1@gmail.com

English :

Two races of 7.5 km and 13 km, a Nordic walk, a canicross and children’s races are on the programme for this morning’s sporting event.

German :

Zwei Läufe über 7,5 km und 13 km, Nordic Walking, Canicross und Kinderläufe stehen an diesem sportlichen Vormittag auf dem Programm.

Italiano :

Il programma dell’evento sportivo di questa mattina prevede due gare (7,5 km e 13 km), una camminata nordica, un canicross e gare per bambini.

Espanol :

Dos carreras (7,5 km y 13 km), una marcha nórdica, un canicross y carreras infantiles figuran en el programa del acontecimiento deportivo de esta mañana.

L’événement COURSE PÉDESTRE 15ÈME COURSE DES CAPITELLES Saussines a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 HERAULT SPORT