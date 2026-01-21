COURSE PÉDESTRE 38ÈME TRAIL DU BŒUF

Préau des Sesquiers Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’association les Mille Pattes organise, avec le concours de la ville de Mèze, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la trente-huitième édition du Trail du Bœuf.

Les retraits des dossards et les départs se feront au Préau des Sesquiers.

Au programme

8h Accueil retrait des dossards

9h45 Marche Randonnée 8 km 10 euros

10h15 15 km 200 D+ 15 euros

10h30 8,5 km 150 D+ 10 euros

12h30 Remise des Prix au car podium d’Hérault Sport

Une brasucade sera servie à l’arrivée. .

Préau des Sesquiers Mèze 34140 Hérault Occitanie

L’événement COURSE PÉDESTRE 38ÈME TRAIL DU BŒUF Mèze a été mis à jour le 2026-01-19 par 34 HERAULT SPORT