COURSE PÉDESTRE 38ÈME TRAIL DU BŒUF Mèze
Préau des Sesquiers Mèze Hérault
L’association les Mille Pattes organise, avec le concours de la ville de Mèze, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la trente-huitième édition du Trail du Bœuf.
Les retraits des dossards et les départs se feront au Préau des Sesquiers.
Au programme
8h Accueil retrait des dossards
9h45 Marche Randonnée 8 km 10 euros
10h15 15 km 200 D+ 15 euros
10h30 8,5 km 150 D+ 10 euros
12h30 Remise des Prix au car podium d’Hérault Sport
Une brasucade sera servie à l’arrivée. .
Préau des Sesquiers Mèze 34140 Hérault Occitanie
