COURSE PÉDESTRE 4ÈME COURSE DE LA LAGUNE – Marseillan, 8 juin 2025 07:00, Marseillan.

Hérault

COURSE PÉDESTRE 4ÈME COURSE DE LA LAGUNE Esplanade du port Marseillan Hérault

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

A 9 heures le dimanche 8 juin, deux parcours de 5 km et 10 km au départ du port, avec la traversée du cœur historique, une immersion entre vignobles et canal du Midi et un final le long de la lagune de Thau, raviront les amateurs.

La Ville de Marseillan organise, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la quatrième édition de son Cross des Lagunes.

Et si le cœur vous en dit une marche de 5 km, dont les frais d’inscription seront entièrement reversés à une association caritative figure aussi au programme ! .

Esplanade du port

Marseillan 34340 Hérault Occitanie

English :

At 9 a.m. on Sunday June 8, two routes of 5 km and 10 km departing from the port, with a crossing of the historic heart, an immersion between vineyards and the Canal du Midi and a finale along the Thau lagoon, will delight enthusiasts.

German :

Um 9 Uhr am Sonntag, den 8. Juni, werden zwei Strecken von 5 km und 10 km ab dem Hafen angeboten, die durch das historische Zentrum führen, zwischen Weinbergen und dem Canal du Midi eintauchen und ein Finale entlang der Lagune von Thau bieten, das die Liebhaber begeistern wird.

Italiano :

Domenica 8 giugno, alle 9.00, sono previsti due percorsi di 5 km e 10 km con partenza dal porto, che attraversano il cuore storico della città, un tuffo tra i vigneti e il Canal du Midi e un arrivo lungo la laguna di Thau.

Espanol :

El domingo 8 de junio, a las 9 de la mañana, habrá dos recorridos de 5 km y 10 km que saldrán del puerto y pasarán por el centro histórico de la ciudad, un chapuzón entre viñedos y el Canal du Midi y un final a lo largo de la laguna de Thau.

