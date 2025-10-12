Course pédestre 5 et 10 km de Tamaris La Seyne-sur-Mer

Course pédestre 5 et 10 km de Tamaris La Seyne-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.

Course pédestre 5 et 10 km de Tamaris

Corniche de Tamaris La Seyne-sur-Mer Var

5 et 10 km de Tamaris organisé dans le cadre d’Octobre Rose

avec village santé pour la sensibilisation au cancer du sein + Balade solidaire par l’Association Williams Sud Est



Participation 1€ reversé au comité de la Ligue

contre le cancer du Var

Corniche de Tamaris La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 82 79 65 00 csmsathle@gmail.com

English : Running: Tamaris 5 and 10 km

5 and 10 km de Tamaris organized as part of the Pink October campaign

with health village to raise awareness of breast cancer + Solidarity walk by Association Williams Sud Est



Participation 1€ donated to the Ligue

contre le cancer du Var

German : Fußlauf: 5 und 10 km von Tamaris

5 und 10 km de Tamaris organisiert im Rahmen des Rosa Oktobers

mit Gesundheitsdorf zur Sensibilisierung für Brustkrebs + Solidarischer Spaziergang durch die Vereinigung Williams Sud Est



Teilnahmegebühr 1€, die an das Komitee der Liga gespendet wird.

gegen Krebs des Departements Var

Italiano : Gara di corsa: 5 e 10 km di Tamaris

5 e 10 km di Tamaris organizzati nell’ambito dell’Ottobre Rosa

con un villaggio della salute per sensibilizzare sul cancro al seno + passeggiata di solidarietà dell’Associazione Williams Sud Est



Partecipazione: 1 euro devoluto alla Ligue

contro il cancro del Var

Espanol : Carrera a pie: 5 y 10 km de Tamaris

5 y 10 km de Tamaris organizados en el marco de la campaña Octubre Rosa

con una aldea sanitaria para sensibilizar sobre el cáncer de mama + una marcha solidaria de la Asociación Williams Sud Est



1? donado a la Liga

contra el cáncer

