Course pédestre Carro Carry Quai Vérandy Martigues

dimanche 28 septembre 2025

Bouches-du-Rhône

Dimanche 28 septembre 2025 à 9h30. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 23 EUR

Date :

Dimanche 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Un parcours de 14 kilomètres entre Carro et Carry-le-Rouet avec un faible dénivelé de 150 mètres. Longez le littoral et son bord de mer pour en prendre plein la vue. C’est la 31ème édition en 2025. Une course pédestre organisé par le club Carry 5.Sportifs

Quatre ravitaillements sont prévus :

– Le premier au départ

– Le deuxième au km 5.5 sur le port des tamaris

– Le troisième au km 10 sur le port de Sausset-les-Pins

– Le quatrième à l’arrivée au port de Carry-le-Rouet.



Barrière horaire :

– Passage au deuxième ravitaillement (km 5.5) en moins d’une heure,

– Passage au troisième ravitaillement (km 10) en moins d’une heure 45’

– Passage de la ligne d’arrivée en moins de 2h15’.



Téléchargez le règlement plus bas.

Gardiennage et transport des sacs de Carro à Carry.

Navettes cars entre Carry et Carro à partir de 7h15 jusqu’à 8h30. Pas de retour.

Retrait des dossards chez KMS Carro Carry. Les dossards seront équipés d’une puce électronique et d’un flash code afin de récupérer les résultats à l’arrivée.



Solidarité.

Le principal partenaire Arcelor Mital fait don chaque année de 4€ par coureurs entrant à France Greffe de Moelle soit près 9 000 € en 2024.

En vous inscrivant et en franchissant la ligne d’arrivée vous aidez France Greffe de Moelle à sauver des vies. .

Quai Vérandy Port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A 14-kilometre route between Carro and Carry-le-Rouet, with just 150 metres of ascent. Ride along the coastline and seafront to take in the sights. The 31st edition will take place in 2025. A walking race organised by the Carry 5 club.

German :

Eine 14 km lange Strecke zwischen Carro und Carry-le-Rouet mit einem geringen Höhenunterschied von 150 Metern. Laufen Sie an der Küste und ihrer Uferpromenade entlang und genießen Sie die Aussicht. Es ist die 31. Ausgabe im Jahr 2025. Ein Fußlauf, der vom Club Carry 5 organisiert wird.

Italiano :

Un percorso di 14 chilometri tra Carro e Carry-le-Rouet, con soli 150 metri di salita. Si corre lungo la costa e il lungomare per ammirare le bellezze del luogo. La 31a edizione si terrà nel 2025. Corsa a piedi organizzata dal club Carry 5.

Espanol :

Un recorrido de 14 kilómetros entre Carro y Carry-le-Rouet, con sólo 150 metros de desnivel. Recorre la costa y el paseo marítimo para disfrutar de las vistas. La 31ª edición tendrá lugar en 2025. Carrera a pie organizada por el club Carry 5.

