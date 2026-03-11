Course pédestre Carro Carry Quai Vérandy Martigues

Course pédestre Carro Carry

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 9h30. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Un parcours de 14 kilomètres entre Carro et Carry-le-Rouet avec un faible dénivelé de 150 mètres. Longez le littoral et son bord de mer pour en prendre plein la vue. Une course pédestre organisé par le club Carry 5.Sportifs

Quatre ravitaillements sont prévus

– Le premier au départ

– Le deuxième au km 5.5 sur le port des tamaris

– Le troisième au km 10 sur le port de Sausset-les-Pins

– Le quatrième à l’arrivée au port de Carry-le-Rouet.



Barrière horaire

– Passage au deuxième ravitaillement (km 5.5) en moins d’une heure,

– Passage au troisième ravitaillement (km 10) en moins d’une heure 45’

– Passage de la ligne d’arrivée en moins de 2h15’.



Téléchargez le règlement plus bas.

Gardiennage et transport des sacs de Carro à Carry.

Navettes cars entre Carry et Carro à partir de 7h15 jusqu’à 8h30. Pas de retour.

Retrait des dossards chez KMS Carro Carry. Les dossards seront équipés d’une puce électronique et d’un flash code afin de récupérer les résultats à l’arrivée.



Solidarité.

Le principal partenaire Arcelor Mital fait don chaque année de 4€ par coureurs entrant à France Greffe de Moelle soit près 9 000 € en 2024.

En vous inscrivant et en franchissant la ligne d’arrivée vous aidez France Greffe de Moelle à sauver des vies. .

Quai Vérandy Port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 75 10 carry5@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 14-kilometre route between Carro and Carry-le-Rouet, with just 150 metres of ascent. Ride along the coastline and seafront to take in the sights. A walking race organised by the Carry 5 club.

L’événement Course pédestre Carro Carry Martigues a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Martigues