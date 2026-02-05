Course Pédestre Côtes de la Châtaigneraie à Cardaillac

place du Fort Cardaillac Lot

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Cette année, 43e édition de la course pédestre des côtes de la châtaigneraie !

Cette année, 43e édition de la course pédestre des côtes de la châtaigneraie !

.

place du Fort Cardaillac 46100 Lot Occitanie figeacathletisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year marks the 43rd edition of the Côtes de la Châtaigneraie running race!

L’événement Course Pédestre Côtes de la Châtaigneraie à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Figeac