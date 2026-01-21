COURSE PÉDESTRE COURIR OU MARCHER AVEC LES OLYMPE Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez

COURSE PÉDESTRE COURIR OU MARCHER AVEC LES OLYMPE

Montferrier-sur-Lez

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Cette manifestation sportive et caritative est organisée au bénéfice de la Ligue de l’Hérault contre le cancer.

Le Zonta Club Montferrier Olympe de Gouges organise avec le concours de la commune de Montferrier sur Lez, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 17e édition de sa course Courir ou marcher avec les Olympe .

A 10h30, c’est au départ du centre culturel le Dévezou que s’élanceront, sur un parcours semi-boisé, coureurs sur 9 km et marcheurs sur 5 km.

Il n’y aura pas de chronométrage mais des récompenses seront attribuées par tirage au sort parmi les bulletins d’inscription. .

Chemin des Tennis Centre culturel le Dévezou Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

English :

This sporting and charitable event is organized in aid of the Ligue de l’Hérault contre le cancer.

