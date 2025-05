COURSE PÉDESTRE COURSE DES CHAPELLES – La Tour-sur-Orb, 1 juin 2025 07:00, La Tour-sur-Orb.

L’association au Four et au Levain propose, avec le concours de la Commune de la Tour sur Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 8e édition de la Course des Chapelles.

Cette course dans un écrin naturel de 10 km, entre les hameaux de la Tour Centre, Boubals, Saint Xist et Frangouille, est aussi un véritable voyage patrimonial avec ses trois chapelles du haut moyen-âge, joyaux de l’art roman. Une course découverte pour les enfants est prévue à 9h.

8h Accueil retrait dossards

9h Course enfants

10h10 Départ Course des Chapelles

12h Remise des Prix au Car podium d’Hérault Sport .

Centre du village

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie

With the support of the Commune de la Tour sur Orb, the Département de l?Hérault and the logistical backing of Hérault Sport, the association au Four et au Levain is organizing the 8th edition of the Course des Chapelles.

Der Verein au Four et au Levain veranstaltet mit Unterstützung der Gemeinde La Tour sur Orb, des Departements Hérault und der logistischen Hilfe von Hérault Sport die achte Ausgabe des Kapellenlaufs.

Con il sostegno del Comune di Tour sur Orb, del Dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, l’associazione au Four et au Levain organizza l’ottava edizione della Course des Chapelles.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Tour sur Orb, el Departamento de Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, la asociación au Four et au Levain organiza la 8ª edición de la Course des Chapelles.

